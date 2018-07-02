ابتكار "أرجل السلامة" لحماية الهواتف عند السقوط

ابتكر المهندس فيليب فرينزل، من جامعة ألن الألمانية، غطاء حماية نشط لأجهزة الهواتف النقالة، يقيها من الكسر أو التلف إذا سقطت لسبب ما، وأطلق عليه تسمية "ADCASE".

ويقول صديق فرينزيل، إن "هاتف فيليب الجديد وهو من نوع آي فون سقط من يده منذ ثلاث سنوات وتحطمت شاشته. واشترى بعدها عدة أغطية حماية ليحافظ على جواله الجديد من الكسر لكنه لم يكن راضيا عن أي منها لأنها لم تحم جواله كما يجب".

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لذلك، قرر فيليب، وهو طالب هندسة في الجامعة، تصميم غطاء حماية شخصي. وطور أولا نظام إنذار أثناء السقوط المفاجئ، وفكر في إنشاء وسادة هوائية وبدائل عدة لكن هذه التصاميم أثبتت أنها غير عملية.

وتوجه فيليب إلى فكرة إنشاء غطاء صلب مزود بأرجل مخفية في زوايا الغطاء، تظهر وتفتح تلقائيا لدى سقوط الهاتف. وصنعت جميع تفاصيل الغطاء باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وتطلب هذا الابتكار من فيليب وفريقه العلمي عامين ونصف حتى ظهر الغلاف بشكله الذي عرض في فيديو نشرته جمعية الميكاترونيكس الألمانية، التي فحصت جميع مشاريع وابتكارات طلاب جامعات ألمانيا. ومن المقرر أن يعمل الفريق على تطوير نسخ منه لتلائم موديلات آي فون الحديثة. وستقوم شركة "Kickstarte" بإنتاجه وطرحه في الأسواق هذا الشهر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا