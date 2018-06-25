تصنيف جديد لأفضل 5 هواتف ذكية رخيصة

نشرت صحيفة "GizmoChina" تصنيفا جديدا وضعه خبراء في مجال التقنية لأفضل الهواتف الذكية التي يتراوح ثمنها ما بين 150 و200 دولار.

وترأس قائمة التصنيف هاتف "Nubia М2" من إنتاج "ZTE" بسعر 160 دولارا ومواصفات أهمها هيكل معدني أنيق ومتين، وكاميرا أساسية مزدوجة عالية الدقة، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، فضلا عن الشاشة الممتازة.

أما الهواتف الأربعة الباقية التي دخلت في قائمة أفضل 5 هواتف رخيصة فجاءت من إنتاج "Xiaomi" الصينية، كهاتف "Redmi S2" بسعر 159 دولارا، وهاتف "Redmi 5 Plus" بـ 190 دولارا، بالإضافة إلى جهازي "Redmi 5" و"Redmi Note 5".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر