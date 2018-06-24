 
مباشر
عاجل
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين الأتراك

يوتيوب يوفر خدمة تمكنك من الربح عبر موقعه!

العالم الرقمي

يوتيوب يوفر خدمة تمكنك من الربح عبر موقعه!
Reuters Lucy Nicholson
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kerl

ذكر موقع "The Verge" أن القائمين على موقع يوتيوب سيضيفون تعديلات عليه تسمح لبعض المدونين بالربح عن طريقه.

ووفقا للموقع، سيتمكن المدون الذي يملك على يوتيوب أكثر من 100 ألف متابع من إنشاء صفحات خاصة على قناته للبيع والترويج للبضائع، ويمكن للمستخدمين الاشتراك بتلك الصفحات أو النوادي الإلكترونية مقابل مبلغ مادي يصل إلى 4.99 دولار كل شهر.

إقرأ المزيد
يوتيوب يفاجئ مستخدميه بخدمة جديدة

كما يمكن للمدونين مع هذه الميزة ترويج بضائع معينة عبر يوتيوب عن طريق روابط خاصة ستكون تحت الفيديوهات التي ينشروها.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الميزات ستسمح للمدونين في يوتيوب بالعمل والربح بشكل قانوني، وستخفف من حدة التنافس غير الشريف بينهم على الموقع.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المونديال الروسي شهد إخفاقا عربيا كرويا ذريعا (فيديو)