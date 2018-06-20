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Xiaomi تطلق هاتفها "العملاق"

العالم الرقمي

Xiaomi تطلق هاتفها
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استعرضت بعض المواقع مؤخرا صورا ومعلومات عن هاتف "Mi Max 3"، أكبر هواتف شركة "Xiaomi" حجما.

وزود الهاتف بشاشة كبيرة بمقاس 6.99 بوصة وأبعاد 18:9 ودقة عرض Full HD و2160x1080 بيكسل، بالإضافة إلى معالج ثماني النوى بتردد 1.8 غيغاهيرتز، ونظام تشغيل "Android 8.1" مع واجهات MIUI.

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أما الكاميرا الأساسية للجهاز فأتت مزدوجة بدقة 12+8 ميغابيكسل، والأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وفيما يتعلق بالذاكرة، فمن المفترض أن يطرح الهاتف بـ 3 نسخ واحدة مزودة بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وأخرى بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، ونسخة ثالثة بذاكرتين 6 و128 غيغابايت.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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