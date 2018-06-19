آسوس تطرح هاتفا مميزا بسعر منافس

استعرضت شركة آسوس مؤخرا هاتف "ZenFone Ares" المخصص للأسواق الآسيوية بمواصفات مميزة وسعر لا يتجاوز 333 دولارا.

وأهم ما يميز هذا الهاتف هو الأداء السريع الذي يضمنه معالج "Snapdragon 821" وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت.

كما زوت الشركة المصنعة الهاتف بشاشة "Super AMOLED" بمقاس 5.7 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا أساسية مزدوجة مزودة بتقنيات "PixelMaster 3.0" تدعم الواقع الافتراضي، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

youtube/ Today Technology

وجاء الهاتف أيضا ببطارية بسعة 3300 ميللي أمبير بخاصية الشحن السريع "Quick Charge 3.0"، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر