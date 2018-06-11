فيروس خطير يهدد الحواسب حول العالم!

حذّر خبراء في شركة "Defiant" المتخصصة بأمن المعلومات من انتشار فيروس إلكتروني خطير يهدد الحواسب حول العالم.

وأوضح الخبراء أن "خطورة فيروس BabaYaga والذي قد يكون مصدره قراصنة إنترنت من روسيا، تكمن في قدرته على اختراق مختلف الحواسب وإيقاف عمل برامج مكافحة الفيروسات أو إزالة ملفاتها تماما من الأجهزة".

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كما يمكن لهذا النوع من الفيروسات أيضا اختراق أنظمة WordPress المخصصة لإدارة المحتوى الإلكتروني، والوصول إلى عدد من المواقع الإلكترونية والتحكم ببياناتها أو الوصول إلى بيانات حواسب مستخدميها.

وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة "WordPress" لإدارة المحتوى الإلكتروني والتي يهددها هذا الفيروس تشغل أكثر من 20% من مواقع الويب في العالم، تستخدم لإدارة مختلف أنواع المواقع والمدونات عبر الشبكة العنكبوتية.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر