"Huawei" تطرح هاتفا مميزا بسعر منافس

استعرضت "Huawei" الصينية مؤخرا هاتف "Honor Play" بمواصفات مميزة وسعر منافس.

وأهم ما يميز هذا الجهاز عن هواتف "Honor Play" السابقة هو تقنية "GPU Turbo" التي تقلل من استهلاك الطاقة وتزيد من سرعة أداء المعالج بنحو 60%.

ولضمان الأداء الجيد لهذا الهاتف زودته الشركة المصنعة بمعالج "Kirin 970" وذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، بالإضافة إلى شاشة بمقاس 6.3 بوصة وأبعاد "19:9" ودقة عرض 1080x2340 بيكسل شبيهة بشاشات "آيفون-X"، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ويبلغ سعر النسخة المزودة بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت 310 دولارات فقط، أما النسخة الأقوى بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت فيبلغ ثمنها 375 دولارا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر