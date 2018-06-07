روسيا.. روبوت ذكر يتعرف على روبوت أنثى!

عرض مشاركون في مؤتمر "تسيبر-2018" التقني في جمهورية تترستان الروسية تجربة التواصل بين روبوت ذكر اسمه غاغارين وروبوت أنثى اسمها أليسا.

وفي حديث لوكالة "تاس" الروسية، قال ناطق باسم مجمع "إينوبوليس" التقني الذي استضاف المؤتمر إن الروبوت غاغارين (من تصميم مجمع إينوبوليس) تعارف على الروبوت أليسا، وأخبرها بأنه لُقب بهذا الاسم نسبة إلى أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين، ثم رغب في معرفة ما إذا كانت أليسا متزوجة.

ويمتلك غاغارين قائمة من العواطف، من بينها الاستغراب والفرح والخوف والاستياء والغضب، مع العلم أن للروبوتين نظام خاص للتعرف على الوجوه والتعبير عن العواطف. وأكد الناطق أن التواصل بين الروبوتيْن تكلل بالنجاح.

إقرأ المزيد

ويرى الخبراء المشاركون في تصميم الروبوتيْن أن الروبوت القادر على التعبير عن العواطف يمكن أن يعمل مستقبلا في مجال تقديم الخدمات.

يذكر أن مؤتمر "تسيبر-2018" (صناعة الرقمنة في روسيا الصناعية) يعقد في الفترة ما بين 6 و8 يونيو الجاري، في مجمع "إينوبوليس" التقني بجمهورية تترستان الروسية.

ويشارك في المؤتمر 6.5 ألف شخص. يقدم 200 مشارك منهم خطابات وتقارير في مختلف المجالات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم وغيرها من المجالات المتقدمة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف