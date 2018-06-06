شركة "روستيخ" الروسية تصد 200 هجمة للهاكرز

أعلن مدير عام شركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف، أن الشركة تعرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى ما يزيد على 200 هجمة شنها الهاكرز على مرافقها، وتم صد تلك الهجمات كلها.

وقال تشيميزوف عشية انعقاد مؤتمر "الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية"، إن "مركزنا كان قد سجل العام الماضي 360 هجمة. أما الأشهر الأربعة الماضية فشهدت شن 200 هجمة، الأمر الذي يدل على وجود نزعة دائمة إلى زيادة عدد الجرائم في هذا المجال". كما أكد مدير عام الشركة زيادة عدد المحاولات للحصول على معلومات سرية.

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وأشار تشيميزوف إلى أ ن فرع الشركة "آر تي-إنفورم" استحدث مركز اكتشاف الهجمات الكمبيوترية والإنذار عنها وإزالة آثارها وذلك من أجل مكافحة الأخطار الرقمية المتنامية.

وحسب تشيميزوف فإن المركز يمتلك خبراء أكفاء في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وهو قادر على الرد السريع على كل التهديدات التي تظهر في مرافق شركة "روستيخ". أما بعض المرافق الهامة فنصبت فيها أجهزة خاصة من شأنها إنشاء نسق إضافي للحماية من الهجمات الإلكترونية.

يذكر أن المركز يتعاون مع جهاز أمن الدولة، ويعد جزءا لا يتجزأ من النظام الحكومي الخاص باكتشاف الهجمات الكمبيوترية ومنعها وإزالة آثارها.

وسبق للمركز أن وقع مع جهاز الأمن الفدرالي اتفاقية تمكنه من استخدام الأنظمة والآليات الأوتوماتيكية الخاصة في مجال الحماية الكمبيوترية. كما تسمح الاتفاقية بالتعاون مع أجهزة الأمن للحيلولة دون شن هجمات سيبرانية. وأكد تشيميزوف أن هذا النظام الحكومي يتعامل مع 500 مرفق في شركة "روستيخ" وما يزيد عن 25 ألف عنوان إلكتروني.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف