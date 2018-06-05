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هاتف "Galaxy S10" بمواصفات غير مسبوقة!

العالم الرقمي

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youtube/ Tech Artist
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أشار موقع "the Investor" إلى أن هاتف "Galaxy S10" المنتظر من سامسونغ سيأتي بمواصفات فريدة تجعل منه رائدا في عالم الأجهزة الذكية.

وأهم ما سيميز هذا الهاتف، المنتظر ظهوره في فبراير 2019، هو "ماسح بصمات الأصابع الذي سيأتي مدمجا بالشاشة فضلا عن كاميرا أساسية ثلاثية عالية الدقة، وماسح 3D ضوئي للتعرف على الوجوه".

youtube/ Tech Artist

كما من المنتظر أن يأتي هذا الهاتف بنسختين هما، "S10" و"+S10" مزودتين بشاشات "Infinity" عالية الدقة بمقاس (5.8 و6.3) بوصة.

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أما ذاكرة الوصول العشوائي لهذه الهواتف فقد تكون 8 غيغابايت، والبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير أو أكثر.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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