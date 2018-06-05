هاتف "Galaxy S10" بمواصفات غير مسبوقة!

أشار موقع "the Investor" إلى أن هاتف "Galaxy S10" المنتظر من سامسونغ سيأتي بمواصفات فريدة تجعل منه رائدا في عالم الأجهزة الذكية.

وأهم ما سيميز هذا الهاتف، المنتظر ظهوره في فبراير 2019، هو "ماسح بصمات الأصابع الذي سيأتي مدمجا بالشاشة فضلا عن كاميرا أساسية ثلاثية عالية الدقة، وماسح 3D ضوئي للتعرف على الوجوه".

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كما من المنتظر أن يأتي هذا الهاتف بنسختين هما، "S10" و"+S10" مزودتين بشاشات "Infinity" عالية الدقة بمقاس (5.8 و6.3) بوصة.

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أما ذاكرة الوصول العشوائي لهذه الهواتف فقد تكون 8 غيغابايت، والبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير أو أكثر.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر