أبرز مواصفات هاتف "Nokia 7 Plus" الجديد

طرحت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا هاتف "Nokia 7 Plus" بمواصفات منافسة وتصميم عصري أنيق.

ويتوقع الخبراء في الشركة أن يلقى الهاتف رواجا واسعا عند عشاق نوكيا، نظرا لمواصفاته المتقدمة، ومن أهمها:

- معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 660".

- معالج رسوميات "Adreno 512".

- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HC/XC".

- شاشة بحجم 6 بوصات وأبعاد "18:9" ودقة عرض (2160х1080) بيكسل، محمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش "Corning Gorilla Glass 3".

- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة "12+13" ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة عدسة "f/2.0".

إقرأ المزيد

- منفذ "Type-C Gen" ومنفذ 3.5 ملم مخصص لسماعات الرأس.

- أجهزة استشعار قادرة على التعامل مع منظومات تحديد المواقع GPS وA-GPS وغلوناس.

- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".

- بطارية بسعة 3800 ميللي أمبير.

- نظام تشغيل (Android 8.1.0 (Oreo.

- أبعاد الهاتف (158.38х75.64х7.99) ملم.

- الوزن: 183 غراما.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر