آسوس تطرح هاتفا مميزا لهواة الألعاب

أعلن رئيس شركة آسوس في الفلبين، جيري شين، عن نية الشركة إطلاق هاتف منافس مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية.

وخلال الحفل الذي خصص لافتتاح المتجر رقم 100 لآسوس في الفليبين، قال شين: "تنوي شركتنا طرح هاتف منافس سيذهل عشاق الألعاب، الآن تمتلك شركتنا علامة ROG التجارية، ومن المنتظر أن يظهر الهاتف الجديد تحت هذه العلامة".

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وبالرغم من أن شين لم يفصح عن التفاصيل التقنية لهذا الهاتف، إلا أن بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أكدت أنه سيأتي بمعالج "Qualcomm Snapdragon 845" ثماني النوى عالي الأداء، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابيات، ومعالج رسوميات متطور، توفر جميعها تعاملا سريعا وممتازا مع الصور والفيديوهات والألعاب الإلكترونية الجديدة.

ويأتي طرح آسوس لهذا الهاتف مكملا لخطتها في غزو سوق الإلكترونيات بأجهزة عملية بأسعار منافسة، فمؤخرا استعرضت الشركة عددا من حواسب "ZenBook" الشخصية المميزة، فضلا عن طرحها لعدد من الهواتف الذكية كهاتف "ZenFone Max Plus" الذي لقي شعبية واسعة في السوق الآسيوية والأوروبية.

المصدر: لايف.رو

أسعد ضاهر