انقطاع خدمة تويتر حول العالم

ذكرت تقارير عدة أن تويتر توقف عن العمل في أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وذلك حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، وفقا لموقع Down Detector.

ويتابع موقع Down Detector المشاكل التقنية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت أنباء عن انقطاع خدمة تويتر في الساحل الشرقي لأمريكا وكندا واليابان والفلبين، اليوم الثلاثاء 17 أبريل.

وفي المتوسط، يستخدم 330 مليون شخص موقع تويتر على أساس شهري. ويبدو أن تعليقات المستخدمين عبر الإنترنت تشير إلى أن كلا من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية قد تأثروا بالانقطاع.

وتحاول RT التواصل مع تويتر للحصول على معلومات حول الانقطاع الحاصل.

المصدر: RT

ديمة حنا