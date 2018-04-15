"Meizu" تطرح أحدث هواتفها
طرحت شركة "Meizu" الصينية هاتف "M6s" بمواصفات تجعله منافسا قويا في سوق الأجهزة الذكية.
وبالإضافة للهيكل الأنيق المصنوع من المعدن يتمتع هذا الهاتف بالعديد من المواصفات ومن أهمها:
- معالج سداسي النوى "Samsung Exynos 7872".
- معالج رسوميات "ARM Mali-G71 MP1".
- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة خارجية "microSD/HC/XC".
- شاشة بمقاس 5.7 بوصة وأبعاد "18:8" ودقة عرض "1440х720"، محمية بزجاج "2.5D".
- كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة عدسة "f/2.0".
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
- ماسح بصمات أصابع سريع الأداء.
- منفذ "USB 2.0" للشحن ونقل البيانات، ومنفذ للسماعات 3.5 ملم.
- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM" يمكن استعمال أحدهما لبطاقة الذاكرة الخارجية.
- القدرة على التعامل مع أنظمة الملاحة GPS وA-GPS وغلوناس.
- بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع.
المصدر: فيستي
أسعد ضاهر