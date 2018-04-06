"HTC" تحيي مبيعاتها بهاتف مميز

قررت شركة "HTC" كسر الركود في مبيعات أجهزتها بإصدار هاتف جديد بمواصفات منافسة.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي انتشرت لهاتف "+U12" يمكن أن نلاحظ أنه زوّد بهيكل أنيق من المعدن والزجاج، وكاميرا مزدوجة وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.

youtube/ Tech Blood!!

وكانت مصادر مقربة من "HTC" قد ذكرت سابقا أن الهاتف الجديد سيأتي بمعالج "Snapdragon 845" سريع الأداء وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت، وسيعمل بنظام تشغيل "Android Oreo".

وتأمل "HTC" من خلال إصدارها لهذا الهاتف أن تحسن مبيعاتها وتستعيد موقعها في سوق الأجهزة الذكية، خصوصا بعد الخسارات الكبيرة التي تكبدتها العام الفائت.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر