غوغل تنضم لـ "الحرب" على تعدين العملات الرقمية

تبنت شركة غوغل سياسة جديدة في ما يتعلق ببرامج تعدين العملات الرقمية، في سعيها للحد من استغلال المطورين لأجهزة المستخدمين لهذا الغرض دون علمهم.

وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة، الاثنين 2 أبريل، قرارها إزالة كل إضافات متصفحها المرتبطة بتعدين العملات الرقمية، من متجر كروم الإلكتروني.

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وسبق أن سمحت غوغل بإضافات التعدين عبر متصفحها، طالما كانت مخصصة فقط لمستخدمي التعدين، لكن هذه السياسة لم تكن كافية لردع أو تجنب إضافات لم تخضع للموافقة.

وأكدت الشركة أنها ستحظر أي إضافة تسهل تعدين العملات الرقمية. وبدءا من الاثنين، منعت غوغل إدراج أي إضافة متصفح كروم جديدة في متجر كروم، أما الإضافات الموافق عليها سابقا فستتم إزالتها، بحلول نهاية يوليو المقبل.

وفي الوقت الذي لا يعتبر فيه تعدين العملات الرقمية من خلال متصفح كروم فعالا، يمكن للمطورين عبر استخدام إضافات كروم استغلال آلاف أجهزة الكمبيوتر في التنقيب عن العملات الرقمية من أجل تحقيق أرباح كبيرة، ولوقت طويل.

وتعد إضافات تعدين العملات الرقمية مضرة بأجهزة المستخدمين حيث تستهلك كامل طاقة المعالج وتجعله بطيئا في أداء المهام الأخرى، كما تستهلك طاقة كهربائية كبيرة ما يجعل بطارية الحواسيب المحمولة تصل حدودها الدنيا بسرعة.

والجدير بالذكر، أن كبرى الشركات التقنية الأمريكية شنت مؤخرا حربا جديدة على العملات الرقمية واستغلال أجهزة المستخدمين، حيث أن فيسبوك انضمت إلى غوغل وأعلنت منع إعلانات العملات الرقمية وسبقتها تويتر أيضا في ذلك.

المصدر: سي نات

فادية سنداسني