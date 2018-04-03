Xiaomi تطلق "القرش الأسود" لهواة الألعاب

أعلنت شركة Xiaomi الشهيرة عن نيتها إطلاق هاتف "Black Shark" بمواصفات تجعله من أقوى الهواتف الذكية المخصصة لهواة الألعاب الإلكترونية.

وسيطرح الهاتف بـ 3 نسخ مزودة بمعالج "Snapdragon 845" الذي يعتبر من أفضل معالجات الهواتف الموجودة حاليا.

ومن المفترض أن تزود النسخة الأولى بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايات، وذاكرة داخلية بحجم 128 غيغابايات. فيما ستأتي النسختان الباقيتان بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 و256 غيغابايت.

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وبالإضافة لتلك الميزات ستزود هواتف "Black Shark" الجديدة بكاميرات خلفية مزدوجة بدقة "16+5" ميغابيكسل، وكاميرات أمامية بدقة 12 ميغابيكسل، وتطبيق "Shark Space" الذي طورته Xiaomi ليكون أشبه بشبكة تواصل اجتماعي لهواة الألعاب الإلكترونية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر