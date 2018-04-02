هواوي تطرح 3 هواتف جديدة

استعرضت شركة هواوي الصينية 3 نماذج جديدة من الهواتف التي ستطرحها في الأسواق بأسعار منافسة.

وقال موقع Gizchina المتخصص بشؤون التقنية إن "هواوي عازمة على طرح 3 هواتف جديدة من سلسلة Enjoy 8 وبأسعار منافسة تتراوح ما بين 175 و270 دولارا".

ومن المفترض أن تأتي الهواتف الثلاثة بشاشات عالية الدقة بأبعاد 19:8 ونظام تشغيل Android 8.0 Oreo وكاميرات خلفية مزدوجة.

وفيما يتعلق بهاتفي "Enjoy 8" و"Enjoy 8E"، فسيزودان بمعالجات "Qualcomm Snapdragon 430" وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 و4 غياغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 32 أو 64 غيغابايات.

أما هاتف "Enjoy 8 Plus" فسيأتي بمعالج "Hisilicon Kirin 659" وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايات وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت، بالإضافة إلى كاميرا خلفية (13+20) ميغابيكسل.

المصدر: لايف.رو

أسعد ضاهر