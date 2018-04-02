"GoPro" تطرح أحدث كاميراتها

نشر عشاق التكنولوجيا صورا وفيديوهات لكاميرا "GoPro" الجديدة المخصصة لعشاق الرياضة والمغامرات.

وتتميز هذه الكاميرا الصغيرة بشاشة بمقاس 2 بوصة تعمل باللمس، فضلا عن العديد من ميزات التحكم الصوتي والاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر شبكات الـ Wi-Fi.

ويستطيع مستخدم هذه الكاميرا التصوير بها تحت الماء على عمق يصل إلى 10 أمتار، كما أن عدساتها قادرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4K والتقاط أكثر من 240 إطار في الثانية.

وتعتبر "GoPro" الجديدة واحدة من أفضل الكاميرات بالنسبة لعشاق الرياضة والمغامرات في الطبيعة، نظرا لحجمها الصغير وإمكانية تثبيتها على الدراجات الهوائية أو الخوذ أو عصا السيلفي وبطاريتها التي تعمل لساعات طويلة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر