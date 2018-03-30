هواوي تطرح أغلى هواتفها

تعاونت شركة هواوي الصينية مع مكتب "Porsche Design" العالمي لتصميم هاتف في غاية الأناقة والفخامة.

وأهم ما يميز هذا الهاتف عن باقي الهواتف الموجودة في الأسواق هو الكاميرا الثلاثية بدقة 40 ميغابيكسل، والتي زودت بتقنيات "Leica" الشهيرة وميزة التقريب الأوتوماتيكي للصورة بقدرة "5x".

youtube/ Notebook Italia

كما جاء الهاتف بشاشة OLED بمقاس 6 بوصات ودقة عرض 2K، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 و512 غيغابايت وبطارية مزودة بخاصية الشحن السريع.

ومن المنتظر أن يطرح هذا الهاتف رسميا في الأسواق، في 12 أبريل المقبل، بسعر 2095 دولارا.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر