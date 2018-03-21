مايكروسوفت تعدّل "Windows 10"

أكدت مصادر في مايكروسوفت أن الشركة تعمل على إضافة تحسينات جديدة لنظام التشغيل "Windows 10".

وأهم ميزة ستوفرها تلك التحسينات وفقا للخبراء هو اختصار الوقت اللازم لتحديث البرامج، حيث تستغرق هذه العملية في الوقت الحالي من 10 دقائق إلى ساعة أحيانا، الأمر الذي يعيق المستخدم ويحرمه من استعمال جهاز الكمبيوتر ريثما تنتهي عملية التحديث.

إقرأ المزيد

ووفقا لتقديرات مايكروسوفت فإنه وأثناء عملية تحميل تحديثات Creators Update سابقا، كان المستخدم يضطر للتوقف عن العمل على جهاز الكمبيوتر لمدة 82 دقيقة أحيانا، والتحسينات التي طرحتها خريف 2017، اختصرت المدة إلى نحو 52 دقيقة. أما مع التحسينات التي ستطرأ قريبا على نظام التشغيل، فلن ينتظر المستخدم أكثر من 30 دقيقة لينهي الجهاز تحميل تحديثات النظام.

كما من المفترض أن تضيف هذه التحسينات الجديدة لـ "Windows 10" العديد من خصائص الأمان، وتسهل عمليات البحث في صفحات الإنترنت، وتساعد المستخدم على القيام بالمهام التقليدية بشكل أسرع.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر