إتش بي تطلق حواسب مميزة للمؤسسات الطبية

أعلن عملاق صناعة الإلكترونيات "إتش بي" عن إطلاق عدد من الحواسب المخصصة للعمل في المؤسسات والمنشآت الطبية.

ومن أبرز تلك الحواسيب جاءت أجهزة "EliteOne 800 G4 23.8" و"EliteBook 840 G5" التي تميزت بشاشات تعمل باللمس، فضلا عن ميزة "HP Easy Clean" التي تسمح بقفل لوحة المفاتيح والشاشة أثناء تعقيم الهيكل الخارجي للجهاز.

وكون هذه الأجهزة مصممة للعمل في المنشآت الطبية، فقد طورت هياكلها الخارجية بشكل يسمح بمسحها وتعقيمها بشكل يومي دون أن تتأثر بالرطوبة أو المواد المستخدمة للتعقيم.

كما زودت هذه الحواسب أيضا بأنظمة حماية خاصة للحفاظ على سرية بيانات المرضى، بالإضافة إلى كاميرات خاصة تسمح بالتقاط صور المرضي لإرفاقها ببياناتهم الشخصية وملفاتهم.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر