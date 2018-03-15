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يوتيوب تلجأ إلى ويكيبيديا لمحاربة "نظريات المؤامرة"

العالم الرقمي

يوتيوب تلجأ إلى ويكيبيديا لمحاربة
Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor
يوتيوب تلجأ إلى ويكيبيديا لمحاربة "نظريات المؤامرة"
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أعلنت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب أن الموقع سيضيف معلومات من موسوعة ويكيبيديا إلى مقاطع الفيديو التي تتعلق بنظرية المؤامرة والمواضيع المثيرة للجدل.

وقالت سوزان وجيسكي، الرئيسة التنفيذية للموقع، إن يوتيوب سيبدأ عرض نصوص من مقالات ويكيبيديا ومواقع أخرى إلى جانب بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بنظريات المؤامرة في غضون الأسبوعين المقبلين.

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وتأتي هذه الخطوة عقب عام من الانتقادات اللاذعة بشأن استضافة المنصة لفيديوهات ذات محتوى متطرف وقصص إخبارية مزيفة، وإثارة المزيد من الاهتمام بشأنها من خلال خوارزميات يقول المنتقدون إنها تهدف إلى زيادة ظهور الفيديوهات المثيرة للجدل إلى أقصى حدود.

وعلى الرغم من أن ويكيبيديا تعتبر أكبر موسوعة رقمية، إلا أنها لا تعتمد كمصدر موثوق للمعلومات باعتبار أن محتواها يعتمد على معلومات من المتطوعين، حتى أن معظم طلاب الجامعات ممنوعون من الاستشهاد بها في بحوثهم.  

المصدر: ذي فيرج

فادية سنداسني

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