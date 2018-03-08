اختراق منصة "PlayStation 4" لألعاب الفيديو!

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن قراصنة الإنترنت تمكنوا مؤخرا من اختراق منصة "PlayStation 4" الإلكترونية لألعاب الفيديو.

وتبعا للمواقع فإن "أحد قراصنة الإنترنت الذي أطلق على نفسه اسم qwertyyourip المستعار تمكن مؤخرا من اختراق منصة الألعاب الإلكترونية المذكورة، ونشر صورا وشيفرات إلكترونية تمكّن من اختراق الحماية الأمنية للمنصة وتحميل الألعاب المدفوعة بالمجان".

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تجدر الإشارة إلى أن سوني لم تدل بأية تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي صحة الموضوع، الذي لم يعد جديدا في عالم الألعاب الإلكترونية، فعلى مدى السنوات الأخيرة حاول قراصنة الإنترنت عدة مرات اختراق منصة PlayStation لألعاب الفيديو محاولين إيجاد طرق لتحميل الألعاب بالمجان.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر