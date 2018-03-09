بلاك بيري تتهم فيسبوك بانتهاك حقوق الملكية

رفعت شركة بلاك بيري الكندية المتخصصة بصناعة الإلكترونيات دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك، متهمة إياها بمخالفة قوانين حقوق الملكية.

وادعت الشركة الكندية أن "فيسبوك انتهكت بعض القوانين المتعلقة بحقوق الملكية وذلك بعد أن استخدمت بعض براءات الاختراع التي طورها الخبراء في بلاك بيري لأهدافها الخاصة كتطوير خدمات شبكتي واتس آب وإنستغرام كما سرقت بعض براءات الاختراع المتعلقة بأنظمة الأمان وواجهات المستخدم وعمر البطارية".

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تجدر الإشارة إلى أن فيسبوك نفت الاتهامات الموجهة إليها بهذا الشأن، ووعدت بالرد بحسم على ادعاءات بلاك بيري.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر