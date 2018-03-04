إل جي تطلق "شبيه iPhone X"

سرّبت بعض المواقع صورا وفيديوهات أكدت أنها لهاتف " G7 Neo" القادم من إل جي.

وبالنظر إلى تلك الفيديوهات، يمكن ملاحظة أن الهاتف الجديد جاء بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم هاتف " iPhone X" الذي طرحته آبل.

ووفقا للتسريبات فإن شاشة الهاتف ستكون من نوع "OLED" بحجم 6 بوصات ودقة عرض عالية (3120х1440) بكسل، وأبعاد"19:8".

youtube/ Có Phải Mèo Đâu

وسيضمن الأداء المتفوق للجهاز معالج "Snapdragon 845" أحد أقوى معالجات الهواتف في الأسواق، فضلا عن ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 غيغابايت، والذاكرة الداخلية بحجم 64 غيغابايت، بالإضافة إلى البطارية بسعة 3000 ميلي أمبير المزودة بخاصية الشحن السريع.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر