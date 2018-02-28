سوني تطلق أفضل هواتفها

أطلقت شركة سوني عملاق صناعة الإلكترونيات نموذجين جديدين من هواتف " Xperia XZ2" المميزة.

النسخة الأقوى من "XZ2" زودت بهيكل مميز مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج، وشاشة 5.7 بوصة بدقة +Full HD وأبعاد "18:9".

ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج "Qualcomm Snapdragon 845" الذي يعتبر من أفضل معالجات الهواتف المطروحة حاليا، فضلا عن ذاكرة الوصول العشوائي التي أتت بحجم 6 غيغابايت والذاكرة الداخلية بحجم 64 غيغابايت.

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وأهم ما يميزه هو الكاميرا العالية الأداء بدقة 19 ميغابكسل المزودة بتقنيات Motion Eye القادرة على توثيق 960 لقطة في الثانية، والبطارية بسعة 3180 ميلي أمبير.

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أما نسخة "Compact" من هذا الهاتف فزودت بشاشة بمقاس 5 بوصات بدقة +Full HD، وبطارية بسعة 2870 ميلي أمبير،

واحتوت على نفس المعالج والكاميرا الموجودة في النسخة الأغلى، وجاءت بهيكل شبيه مقاوم للماء والغبار أيضا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر