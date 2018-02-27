آبل تستعين بغوغل لتخزين بيانات "iCloud"

ذكرت مصادر في خدمة "iOS Security Guide" أن آبل تستعين بمخدمات غوغل لتخزين بيانات مستخدميها الموجودة في "iCloud".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن "بيانات مستخدمي أجهزة آبل المحفوظة في iCloud بما فيها الصور والتقويمات وأرقام الهواتف والوثائق تخزّن حاليا في سحابة غوغل الإلكترونية، لكن غوغل لا تملك مفاتيح التشفير التي وضعتها آبل على تلك الملفات، أي أنها لا تستطيع الاطلاع أو الوصول إلى تلك البيانات".

وتشير التقديرات إلى أن هذا التعاون بين آبل وغوغل في مجال تخزين البيانات قد يستمر لعامين أو ثلاثة، أي إلى حين تنتهي آبل من بناء وتجهيز مراكزها المخصصة لحفظ البيانات في ولاية أريزونا الأمريكية وإيرلندا والدنمارك.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر