أندرويد الجديد يمنع التجسس على المستخدم

أكد خبراء في مجال التقنية أن نسخة "Android p" التي ستعمل على الهواتف والأجهزة الذكية ستكون أكثر أمانا من نسخ أندرويد الحالية.

ستأتي هذه النسخة من نظام التشغيل بميزات تسمح للمستخدم باختيار تطبيقات محددة، ووضعها في قائمة معينة تجعلها بالوضع "غير النشط" أثناء عدم استعمال المستخدم للهاتف أو الدخول إلى تلك التطبيقات".

ووفقا للخبراء فإن "هذه العملية ستمنع التطبيقات من التقاط الصور ومقاطع الفيديو أو تسجيل الأصوات دون علم المستخدم، وستتمكن من القيام بتلك المهمات فقط عندما يستعملها صاحب الهاتف أو الجهاز الذكي، وبالتالي لن تستغلها شركات البرمجة أو قراصنة الإنترنت للتجسس على مالكي تلك الأجهزة".

من جانبها لم تدل غوغل بأية تصريحات رسمية بعد عن "Android p" أو نظام الأمن الذي سيحتويه، لكن المهتمين بانتظار مؤتمر غوغل الذي سيعقد في مايو حيث من المنتظر أن تستعرض الشركة هذا النظام بشكل رسمي.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر