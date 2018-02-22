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شبكات التواصل الاجتماعي تتوقف عن العمل في جميع أنحاء العالم

العالم الرقمي

شبكات التواصل الاجتماعي تتوقف عن العمل في جميع أنحاء العالم
RT
شبكات التواصل الاجتماعي تتوقف عن العمل في جميع أنحاء العالم
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وجد الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في غالبية أنحاء العالم، أنفسهم أمام لحظات من "الذعر" جراء انقطاع عمل فيسبوك وإنستغرام، اليوم الخميس.

وأفاد المستخدمون بأن جميع الشبكات الاجتماعية المملوكة لشركة فيسبوك، توقفت عن العمل في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم الشخصية على هذه المنصات.

وذكر موقع "downdetector.com"، أنه تم الإبلاغ عن حدوث مشاكل بالشبكات الاجتماعية في حدود الساعة 8 صباحا بتوقيت غرينيتش، وشهدت الشكاوى ارتفاعا في حدود الساعة الـ11 بتوقيت غرينيتش.

وتم تسجيل الشكاوي من هونغ كونغ والفلبين والسويد والدنمارك والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى، حيث لجأ المستخدمون إلى تويتر للإبلاغ عن الانقطاع الذي طال خاصة فيسبوك وإنستغرام، وقد عادت الشبكات الاجتماعية إلى العمل لدى غالبية المستخدمين، وفي المقابل لم تعلق شركة فيسبوك حتى الآن عن هذه المشكلة المفاجئة.

المصدر: RT

فادية سنداسني

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