شبكات التواصل الاجتماعي تتوقف عن العمل في جميع أنحاء العالم

وجد الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في غالبية أنحاء العالم، أنفسهم أمام لحظات من "الذعر" جراء انقطاع عمل فيسبوك وإنستغرام، اليوم الخميس.

وأفاد المستخدمون بأن جميع الشبكات الاجتماعية المملوكة لشركة فيسبوك، توقفت عن العمل في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم الشخصية على هذه المنصات.

This just happened. People be panicking in 3... 2... 1... #FacebookDownpic.twitter.com/n0q2SbmyE0 — John Santillana (@profinblack) February 22, 2018

#facebookdown - this will be a productive afternoon pic.twitter.com/gICnNcRtvD — Katrin Scheib (@kscheib) February 22, 2018

وذكر موقع "downdetector.com"، أنه تم الإبلاغ عن حدوث مشاكل بالشبكات الاجتماعية في حدود الساعة 8 صباحا بتوقيت غرينيتش، وشهدت الشكاوى ارتفاعا في حدود الساعة الـ11 بتوقيت غرينيتش.

وتم تسجيل الشكاوي من هونغ كونغ والفلبين والسويد والدنمارك والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى، حيث لجأ المستخدمون إلى تويتر للإبلاغ عن الانقطاع الذي طال خاصة فيسبوك وإنستغرام، وقد عادت الشبكات الاجتماعية إلى العمل لدى غالبية المستخدمين، وفي المقابل لم تعلق شركة فيسبوك حتى الآن عن هذه المشكلة المفاجئة.

Facebook celebrities (all those girls with thousands of followers for nothing) finally face reality. #facebookdownpic.twitter.com/hewAXvfSDN — Casual Hookups® (@CasualHookups) February 22, 2018

Facebook blocked me from @facebook marketplace and is now asking for government ID? License or passport?! Anyone experienced this before? #facebook#facebookdown@fbnewsroompic.twitter.com/K9NnUtqixX — Denisse Alejandre (@DenisseAlej) February 14, 2018

المصدر: RT

فادية سنداسني