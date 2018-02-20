هكذا ستبدو نظارات آبل الذكية "السرية"

أشارت تقارير جديدة إلى أن آبل تعمل على تصميم نظارة جديدة للواقع المعزز، على الرغم من أن الشركة لم تؤكد ذلك حتى الآن.

وأظهرت التقارير ما ستبدو عليه نظارات الواقع المعزز الجديدة والتي من شأنها استخدام كمبيوتر صغير لتركيب الصور على العدسات، والتي تم إنشاؤها من قبل المصمم الهولندي مارتن هاجيك، ومن شان هذه الميزة أن تسمح للمستخدم برؤية معلومات إضافية على عدسات النظارة مثل عمر البطارية والوقت وغيرها.

كما تتضمن النظارات كاميرا وأجهزة استشعار وأجهزة التقاط الإشارات اللاسلكية المختلفة، بالإضافة إلى أن للمستخدم الحق في طرح الأسئلة على المساعد الصوتي "سيري" والحصول على إجابات عن طريق نظارات آبل الجديدة.

وقد ترددت الكثير من الإشاعات بشأن عمل آبل منذ سنوات على تطوير نظارات ذكية، وتصاعدت وتيرة التسريبات بشأن هذه التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، حيث كشفت إحدى التسريبات أن الشركة تقدمت بطلب الحصول على براءة اختراع لتصميم نظارات ذكية خفيفة الوزن، وكان خبير التكنولوجيا دانيال إيفيس، قد كشف في وقت سابق عن توقعاته بأن آبل ستطلق نظاراتها الذكية التي تحمل اسم " Apple Glass" في عام 2019.

وقام موقع "iDropNews" بنشر صور تقريبية للمفهوم الذي ستبدو عليه النظارات، فيما لم تؤكد آبل خبر إطلاقها لأي نظارات ذكية في أي وقت قريب.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني