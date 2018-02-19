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شحن الهواتف الذكية من الهواء!

العالم الرقمي

شحن الهواتف الذكية من الهواء!
CTK-© Hajek Ondrej
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طوّر باحثون أمريكيون من معهد ماساتشوستس للتقنية، جهازا قادرا على توليد الكهرباء من الغلاف الجوي المحيط بنا.

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وأكدت معلومات نشرها موقع المعهد التقني الأمريكي، بأن الجهاز المطوّر لتوليد الكهرباء يعمل على أساس التقلبات اليومية لدرجات الحرارة المحيطة. ويولد الجهاز المبتكر 1,3 ملي/ واط من اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار، التي تبلغ في المتوسط 10 درجات مئوية.

وتصل الطاقة التي يمكن توليدها من الجهاز إلى حوالي 350 ملي/ واط، ما يكفي لشحن وعمل بطاريات أجهزة الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات الصغيرة.

ويتكون جهاز الشحن بالهواء من رغوة معدنية مصنوعة من النحاس والنيكل مغطاة بطبقة الجرافين والشمع الخاص.

ويخطط الباحثون لرفع استطاعة توليد الكهرباء لهذا الجهاز في المستقبل، لشحن مختلف البطاريات الإلكترونية وتوفير الطاقة الكهربائية لرواد الفضاء.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو

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