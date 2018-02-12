لماذا بدا زوكربيرغ "جريحا"؟

شرح مصور أمريكي السبب الذي جعله يصمم صورة مارك زوكريبرغ المدير التنفيذي لفيسبوك وكأنه مصاب في رأسه ووجهه.‏

وقال المصور، جيك رولاند، إنه صمم صورة مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك والتي ستظهر على غلاف مجلة " Wired "، في عدد شهر مارس المقبل بهذا الشكل، في ‏إشارة للمشاكل التي تعاني منها مؤسسة فيسبوك ونضال موظفيها السابقين والحاليين لحلها.‏

COVER STORY: For two years, it’s been hell inside of Facebook. 51 current and former employees paint a picture of a company grappling with the problems it’s caused, and a CEO whose techno-optimism is circling the drain as he tries to fix them https://t.co/mAQJm3rYCppic.twitter.com/IK2fArcC6i — WIRED (@WIRED) February 12, 2018

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وتعبر الصورة "المتحولة" عن محاولة زوكربيرغ إصلاح ما يمر به في حياته المهنية من مشاكل، وتم تصميمها باستخدام أخرى حقيقية لمؤسس فيسبوك، وصورتين لشخصين مصابين بجروح في الوجه، وتمت معالجتها لتظهر بهذا الشكل.‏

المصدر:لايف رو

خالد ظليطو