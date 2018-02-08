"Acer" تعزز مبيعاتها بحاسوب شخصي منافس

أطلقت شركة "Acer" لصناعة الإلكترونيات منذ مدة حاسوبا شخصيا بمواصفات تجعل منه منافسا قويا في السوق.

ويتميز جهاز "Swift 5" بأداء فعال مصحوب بشكل أنيق، إذ لا تتجاوز سماكة هيكله 8.2 ملم، أما هيكله المصنوع من مزيج خاص من المغنيزيوم والليثيوم والألومينيوم فيجعل وزنه خفيفا مقارنة بحجمه (970 غراما فقط)، أي أخف بمعدل 42% من الكمبيوترات الشبيهة المزودة بهياكل من الألومينيوم.

وزود الجهاز بشاشة بحجم 14 بوصة بدقة Full HD، وبطارية بسعة 4670 ميللي أمبير تكفيه ليعمل 8 ساعات متواصلة.

youtube/ PC Centric

أما أداء الجهاز فيضمنه معالج ثماني النوى من الجيل الثامن "Intel Core 8" بالإضافة لذاكرة الوصول العشوائي بحجم 12 أو 16 غيغابايت حسب النسخة، فضلا عن الذاكرة الداخلية بحجم 256 أو 512 غيغابايت.

youtube/ ValueTechTV

كما زود الحاسوب بالعديد من ميزات الأمان التي يؤمنها نظام التشغيل "ويندوز-10" الجديد، فضلا عن ماسح لبصمات الأصابع لحماية أكبر للبيانات.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر