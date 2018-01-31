سوني تدخل عالم "الهواتف المرنة"!

أكدت مصادر لموقع Xperia Blog المهتم بشؤون التقنية أن سوني اليابانية تتحضر لطرح هاتف ذكي مزود بشاشة قابلة للطي.

وتعمل العديد من شركات الإلكترونيات وعلى رأسها سامسونغ منذ سنوات على تطوير هواتف ذكية قابلة للطي بأحجام معقولة وشاشات كبيرة، واليوم ووفقا لموقع "Xperia Blog"، قررت سوني دخول سباق تصنيع هذا النوع من الهواتف.

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ولتحقيق هذا الهدف أشار الموقع إلى أن "سوني عقدت مع شركة إل جي عدة اتفاقيات لشراء شاشات OLED مخصصة للهواتف الذكية، حيث من المتوقع أن تدخل تلك الشاشات في العديد من هواتف سوني المستقبلية، ومن ضمنها هواتف بشاشات قابلة للطي".

وفي حين لم تصرح سوني بعد بشكل رسمي عن موعد طرح تلك الهواتف، أكدت بعض المصادر المقربة منها أنها صنعت بالفعل أول هاتف "Xperia XZ Pro" مزودا بشاشات إل جي، وتستعد لطرحه رسميا في معرض MWC 2018.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر