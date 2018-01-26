مايكروسوفت تكشف ما تجمعه من البيانات الشخصية

من المقرر أن تتوفر أداة جديدة لنظام التشغيل ويندوز 10، ابتداء من هذا الأسبوع، تتيح الوصول إلى كامل البيانات التي يتم إرسالها إلى خوادم مايكروسوفت، وتعرضها للمستخدمين.

وتوضح الشركة أن الأداة ستعرض البيانات المشتركة مثل: اسم نظام التشغيل والإصدار ومعرف الجهاز وفئته وغيرها. كما ستعرض معلومات عن خصائص الجهاز وقدراته والتفضيلات والإعدادات، ومعلومات الشبكة، بالإضافة إلى بيانات أداء المنتج وتفاصيل استخدام الجهاز ونظام التشغيل والتطبيقات والخدمات. فضلا عن إعداد البرامج والتخزين التي تتضمن معلومات عن تواريخ تثبيت التطبيقات ومعلومات عن تحديث الجهاز وغيرها.

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وقالت ماريسا روجرز، مسؤولة الخصوصية في مايكروسوفت: "نلتزم بالشفافية في ما يتعلق بالبيانات الشخصية التي يتم جمعها من أجهزة ويندوز وكيفية استخدامها"، موضحة أن الفكرة من الأداة الجديدة هي تمكين المستخدمين من خيار التحقق من البيانات التي تصل الشركة من أجهزتهم بشكل دوري، وبالتالي تعزيز الشفافية التي تتمتع بها الشركة.؟

وأضافت روجرز أنه يمكن لمستخدمي ويندوز 10 تحميل هذه الأداة مجانا بعد إتاحتها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستتوفر دون الحاجة إلى حساب مايكروسوفت.

وتقوم الشركة بجمع معلومات مفصلة بغرض اعتمادها في تحسين نظام التشغيل ويندوز والحفاظ على أمنه، وتوفير تحديثات مستقبلية لإصلاح بعض المشاكل.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني