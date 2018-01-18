"قنبلة نصية" تثير قلق مستخدمي آيفون

قال باحث أمني إن "قنبلة نصية" مرسلة إلى أي جهاز آيفون أو كمبيوتر آبل، يمكنها تعطيله تماما.

ويدعي الباحثون أن إرسال رسالة نصية تحتوي على رابط رمز الخطأ، إلى أي كمبيوتر ماك أو جهاز يعمل بنظام IOS، أمر كفيل بتعطيله وإعادة تشغيله من جديد.

وفي حين أن هذه المشكلة ليست أمنية، ولا تسبب الوصول إلى المعلومات الحساسة على الهاتف أو تعطيله بشكل دائم، إلا أنها قد تكون مزعجة ومقلقة بالنسبة لأي شخص يتلقاها.

وفي البداية، نشر مطور البرامج، أبراهام مصري، رابط الوصول إلى الرمز على موقع البرمجة "GitHub"، وقال بعد حذفه في وقت لاحق: "لقد قدمت وجهة نظري، ويجب على شركة آبل اتخاذ هذه الأخطاء على محمل الجد".

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وأوضح أبراهام أنه أبلغ شركة آبل بالخطأ قبل التحدث عنه على مواقع الإنترنت. ولم يعلق عملاق التكنولوجيا بعد على هذه المشكلة.

وأُطلق على الخلل الحاصل اسم "ChaiOS"، الذي يجمع بين كلمتي "الفوضى" (chaos) ونظام التشغيل IOS. ولكن خبراء الأمن يعدون هذا الخطأ "مصدرا للإزعاج"، أكثر من كونه "خطرا حقيقيا".

وبهذا الصدد، قال خبير الصناعة، غراهام كلولي: "لا تتفاجأ إذا أصدرت شركة آبل تحديثا أمنيا في المستقبل القريب، لإصلاح هذا الخطأ الأخير المتعلق بالقنبلة النصية".

الجدير بالذكر، أن الخلل يشبه خطأ الطاقة الفعالة "Effective Power"، الذي ضرب أجهزة آيفون في عام 2015، عندما تسببت مجموعة من الأحرف المرسلة كرسالة نصية، بتعطيل الأجهزة.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا