واتس آب يمنحك حق "الإطاحة" بمشرف المجموعة

يقدم واتس ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بـ "إقالة" المسؤولين من دردشات المجموعات.

ويُطلق على الميزة اسم "استبعاد المسؤول"، حيث تسمح لمشرفي المجموعة بإقالة المسؤولين الآخرين في المجموعة، والتحكم في المحادثات.

وفي حال تطبيق الميزة على شخص ما، فسيفقد جميع امتيازات المشرف الخاصة، ويصبح مشاركا عاديا في مجموعة الدردشة على واتس آب.

ومن المعروف أن مشرف المجموعة هو الوحيد القادر على إضافة المشاركين إلى الدردشة، وكذلك حذفهم او إخراجهم من المجموعة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الميزة متوفرة في النسخة التجريبية من واتس آب على أجهزة أندرويد، وهي قيد التطوير على أجهزة ios، وفقا لـ WABetaInfo.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك في النسخة التجريبية من واتس آب عبر هذا الموقع.

وفي حال كنت مشرفا على دردشة جماعية، فستتمكن من تطبيق الميزة ببساطة، من خلال النقر على معلومات المجموعة (Group Info).

ويمكن أن يتم طرح الميزة غير العادية، التي يمكن استخدامها بسهولة لإزعاج الآخرين، لجميع المستخدمين في المستقبل.

وبدأ واتس آب مؤخرا باختبار ميزة جديدة مخصصة لمجموعات الدردشة تسمى "المجموعات المقيدة"، والتي تمكنك من إجبار الجميع في المجموعة على التوقف عن الدردشة.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا