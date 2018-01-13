خوذة ذكية تمنحك قدرات سمعية مزدوجة!

استعرضت شركة "COROS" المعروفة بتطوير التقنيات خوذة ذكية لسائقي الدراجات تمكنهم من الاستمتاع بالموسيقى وسماع الأصوات المحيطة بهم في الوقت نفسه.

تساعد هذه الخوذة التي استعرضتها الشركة خلال معرض "CES 2018" سائقي الدراجات على الاستماع إلى الموسيقى بفضل سماعة متطورة فريدة، تنقل الأصوات إلى الدماغ عبر عظام الجمجمة الجانبية ليقوم بتفسيرها، ما يجعلها تتميز بشكل كبير عن سماعات الأذن التقليدية.

وأهم ما يميز هذه التقنية هو أنها تؤمن حماية المستخدم، فإلى جانب الموسيقى، تبقى أذناه قادرتان على سماع أصوات السيارات أو الأشخاص المحيطين به في الشارع ما يجنبه الحوادث المفاجئة.

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وصنع هيكل الخوذة الأساسي من ألياف الكربون المتينة والبلاستيك المقوى القادر على امتصاص أقوى الصدمات وتأمين حماية ممتازة للرأس في حال وقوع الحوادث. كما زودت بتقنيات تمكن المستخدم من وصلها مع الهاتف أو العديد من الأجهزة الذكية عبر البلوتوث، ليتمكن من سماع الأغاني، حيث يكفيه شحن بطارية الخوذة من استعمالها مع تلك الأجهزة لمدة 8 ساعات متواصلة.

ومن المنتظر أن تطرح هذه الخوذة في الأسواق قريبا بسعر يصل إلى 199 دولارا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر