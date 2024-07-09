نُشر التسريب، المسمى RockYou2024، في الرابع من يوليو، ويحتوي على 10 مليارات كلمة مرور من مجموعة من خروقات البيانات القديمة والجديدة.

وقال الخبراء الذين كشفوا عن التسريب، إن المعلومات قد تسمح لقراصنة الإنترنت باستهداف أي نظام غير محمي ببرامج أمنية صارمة، بما في ذلك الخدمات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت والكاميرات عبر الإنترنت.

وقد يؤدي ذلك إلى موجة من خروقات البيانات والاحتيال المالي وسرقة الهوية باستخدام كلمات المرور، والتي جُمعت من أكثر من 4000 قاعدة بيانات على مدى العقدين الماضيين.

وقال خبراء Cybernews إن الهاكر يحمل اسم ObamaCare. ويبدو أنه يستخدم 8.4 مليار كلمة مرور من منتدى سابق للجريمة صدر في عام 2021.

إقرأ المزيد روسيا.. تطوير برنامج ذكاء اصطناعي يحاكي عقلية المجرم للمساعدة في حل الجرائم

وتم الحصول على 1.5 مليار كلمة مرور جديدة إضافية من السجلات بين عامي 2021 و2024.

وكتب ObamaCare في المنتدى: "جاء عيد الميلاد مبكرا هذا العام. أقدم لكم قائمة كلمات مرور Rockyou2024 الجديدة التي تحتوي على أكثر من 9.9 مليار كلمة مرور".

وقال الخبراء: "إن تسريب RockYou2024، في جوهره، عبارة عن مجموعة من كلمات المرور الواقعية التي يستخدمها الأفراد في جميع أنحاء العالم".

وأخبر Cybernews مجلة "فوربس" أن الخبراء كانوا على اتصال بالهاكر، ويعملون على التحقيق في مجموعات البيانات، وزهاء 30 غيغابايت من قوائم التحرير والسرد التي تم استخراج البيانات منها.

وكإجراء وقائي، يجب على المستخدمين إعادة تغيير كلمات المرور الخاصة بهم على جميع الحسابات على الفور، واختيار مجموعات قوية وفريدة من نوعها لا يتم استخدامها على منصات متعددة.

المصدر: ديلي ميل