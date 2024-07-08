عثر أحد المتخصصين في البرمجة على أدلة "غير مكتشفة" في برنامج الواجهة الخلفية لعملاق التكنولوجيا، والتي كشفت العمل على جهاز iPad 7 mini (آيباد 7 ميني).

وعلى عكس "آيفون"، لم يشهد "آيباد ميني" إطلاق إصدار جديد منه منذ عام 2021، لكن "آيباد ميني 6" أصبح ثاني أكثر الأجهزة اللوحية شعبية بعد نموذج Pro الذي تم إصداره في العام نفسه.

واكتشف الخبير نيكولاس ألفاريز، بيانات في برنامج آبل أظهرت منتجات جديدة قيد التنفيذ، وكشف عن معرّفات تفيد بأن "آيباد ميني 7" سيدعم كلا من الشبكة الخلوية وشبكة Wi-Fi، حسبما أفاد موقع MacRumors.

ولم تؤكد شركة آبل رسميا إطلاق الجهاز الجديد، لكن خبراء الصناعة توقعوا أنه سيتميز بتصميم شاشة كاملة، مقاس 8.3 بوصة، بما في ذلك كاميرا أمامية.

وتوقع الخبراء أن آبل يمكن أن تضيف بعضا من أحدث ميزات "آيباد" إلى النموذج المصغر، مثل الكاميرا الأمامية التي أُطلقت في مايو مع iPad Air المعاد تصميمه.

وقد يشهد جهاز "ميني 7" الجديد أيضا إطلاق الكاميرا المحدثة في Air هذا العام.

ومن المحتمل أن يدعم النموذج القادم قلم Pencil Pro، الذي تم إصداره أيضا في مايو.

ويتيح القلم للمستخدمين أداء المهام عن طريق الضغط لتدوين الملاحظات وترميز الصور وإنشاء روائع رقمية.

وإذا التزمت شركة آبل بأحدث تصميمات "آيباد"، فيمكن للمستخدمين أيضا رؤية "آيباد ميني" الأكثر نحافة حتى الآن.

وزعم موقع MacRumors أن عشاق آبل قد يشهدوا إصدار "آيباد ميني" الجديد في نهاية هذا العام، إما في سبتمبر أو أكتوبر.

المصدر: ديلي ميل