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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 17:52 GMT

    إيلون ماسك يحذر من مخاطر استخدام تطبيق "واتس آب"

    حذر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم السبت، من مخاطر استخدام تطبيق "واتس آب" من شركة "Meta Platforms" من وجهة نظر حماية بيانات المستخدم.

    إيلون ماسك يحذر من مخاطر استخدام تطبيق
    Sputnik

    وكتب ماسك في تعليق على منشور لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، والذي ناقش الادعاء بأن التشفير الشامل في "واتس آب" من المفترض أنه يسمح لك بحماية المراسلات بشكل كامل: "واتساب ليس آمنا على الإطلاق".

    وقال مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل إن "واتس آب" أكثر أمنا خلافا لتطبيق "ميسنجر" الذي يتلقى مستخدموه إعلانات عبر الإنترنت تتعلق بموضوعات المناقشة في محادثات التطبيق.

    وفي أبريل الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "آبل" الأمريكية اضطرت إلى إزالة برنامج "واتس آب" وشبكة "Threads" الاجتماعية، التابعة لشركة "ميتا"، من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين بناءً على طلب سلطات جمهورية الصين الشعبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

    المصدر: نوفوستي

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