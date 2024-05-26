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HP تعلن عن أحدث حواسبها المحمولة

العالم الرقمي و Social media

HP تعلن عن أحدث حواسبها المحمولة
Legion-Media
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كشفت HP عن حاسبها الجديد الذي حصل على تصميم أنيق وتقنيات تمنحه أداء ممتازا.

ويأتي الحاسب بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومنيوم المتين، وزنه 2 كلغ تقريبا، وجهّز بشاشات بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) أو (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.

وحصلت نماذجه على معالجات Intel Core Ultra (i5, i7, i9)، ومعالجات AMD Ryzen، ومعالجات رسوميات Nvidia RTX Ada، وذواكر وصول عشوائي من نوع DDR5 SO-DIMM تبدأ سعاتها من 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 2 غيغابايت.

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وجهّزت هذه الحواسب أيضا بكاميرات بدقة 5 ميغابيكسل، وتقنيات التعرف على الوجوه لحماية البيانات وفك قفل الشاشة، وجهّزت بمجموعة واسعة من منافذ Thunderbolt 4 وRJ45 Ethernet، كما زوّدت ببطاريات تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن تطرح HP هذه الحواسب بعدة نماذج، وبألوان أساسية هي الفضي والأسود، ومن المنتظر أن تظهر هذه الأجهزة في الأسواق العالمية بعد شهر يونيو القادم.

المصدر: ixbit

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