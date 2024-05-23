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العلماء الروس يطورون تقنيات واقع افتراضي جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

العالم الرقمي و Social media

العلماء الروس يطورون تقنيات واقع افتراضي جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة
youtube/Digital Humanities
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تمكن علماء من جامعة سيبريا الفيدرالية الروسية من تطوير جهاز محاكاة جديد يعمل بتقنيات الواقع الافتراضي، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التمرّن على رياضة هوكي الزلاجات.

حول الموضوع قال، أليكسي سانين رئيس مختبرات Digital Humanities التابعة للجامعة:"لقد تمكن العلماء التابعون لمختبراتنا من تطوير جهاز محاكاة يمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التدرب على رياضة هوكي الزلاجات. لقد جعلنا هذا الجهاز بسيطا وقابلا للنقل بسهولة، ويمكن استعماله في المراكز الرياضة وفي المنزل. كل ما يحتاجه المستخدم هو ارتداء نظارات الواقع الافتراضي، ومن خلال التطبيق الخاص الذي يعمل مع الإنترنت يمكن للمستخدم التدرب افتراضيا على هذه الرياضة، الأمر يحتاج لمترين مربعين من المساحة ليتمكن المستخدم من إجراء بعض الحركات".

وأضاف:"في البيئة الافتراضية التي يوفرها الجهاز ستكون المهمة الأساسية للاعب هو تسجيل الأهداف، ومن خلال التطبيق يمكن أن يشارك في المباراة عدد غير محدود من اللاعبين، جهاز المحاكاة هذا لن يحسن مهارات المستخدمين فحسب، بل سيجذب عددا أكبر من البالغين والأطفال إلى هذا النوع من الرياضة، كما يمكن الاستفادة منه في إعادة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين قدراتهم الحركية".  

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ومن جهته قال رئيس قسم الأنشطة في مؤسسة "Technologies of Possibilities" الروسية، دميتري لابين:"مثل هذا النوع من الأجهزة مفيد للرياضيين الذي يمارسون لعبة الهوكي على الزلاجات. أجهزة المحاكاة تساعد على التمرين وتحسين المهارات في مساحة افتراضية ضمن ظروف آمنة وخاضعة للرقابة".

المصدر: فيستي

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