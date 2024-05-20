غوغل تمنح أنظمة أندرويد الجديدة ميزة عملية ومفيدة

أعلنت غوغل خلال مؤتمرها التقني الأخير أنها تعمل على تطوير ميزة ستسهل على المستخدمين استعمال أنظمة Android 15.

وتبعا للخبراء في غوغل فإن الميزة الجديدة ستوفر لمستخدمي أنظمة Android 15 طريقة جديدة للدخول إلى الحسابات الإلكترونية بنقرة زر واحدة من خلال المفاتيح الإلكترونية، فالمستخدم على سبيل المثال مضطر حاليا للدخول إلى حسابه الإلكتروني من خلال عدة مراحل، إذ يدخل كلمة المرور، ومن ثم يضغط على زر "المتابعة"، وبعدها يتم المصادقة للدخول عبر بيانات البصمة أو بصمة الوجه أو رمز PIN، أما مع الميزة الجديدة فسيصبح الأمر أقل تعقيدا.

وسيسمح خيار الدخول الجديد بجمع كل البيانات المذكورة والمفاتيح الإلكترونية في مكان واحد عبر خدمة Credential Manager في أنظمة Android 15، وبالتالي ستصبح عملية الدخول إلى الحسابات الإلكترونية أبسط وأسرع، وكذلك سيكون بإمكان المستخدم استعمال أكثر من حساب Google إلكتروني في الخدمة المذكورة للاختيار بينهما.

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وأشارت غوغل إلى أن خدمات Credential Manage سيتم ضمها إلى أنظمة WearOS 5 المخصصة للساعات الذكية أيضا، الأمر الذي سيسهل عملية إقران الهواتف والأجهزة الذكية في بالساعات، وسيمكن المستخدم من استعمال التطبيقات الوجودة في هاتفه أو حاسبه اللوحي مع ساعته الذكية أيضا.

المصدر: overclockers