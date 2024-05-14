شركة صينية تكشف عن روبوت مرن على هيئة إنسان بسعر 16000 دولار (فيديو)

كشفت شركة Unitree عن روبوت مرن يشبه الإنسان بتكلفة تبدأ من 16 ألف دولار، ويمكن طيه ونقله إلى مكان آخر.

كشفت شركة Unitree الصينية عن روبوت مرن يشبه الإنسان من طراز Unitree G1 بتكلفة تبدأ من 16 ألف دولار، ويمكن طيه ونقله إلى مكان آخر من قبل فرد واحد. وبلغ وقت التشغيل المعلن عنه للروبوت حوالي ساعتين.

ويزن روبوت Unitree G1 ما بين 35 و47 كلغ حسب الطراز (G1 أو G1 EDU)، ويمكن رفعه ونقله بعد طيه بواسطة شخص واحد. ويبلغ ارتفاع الروبوت حوالي 127 سم، وتبلغ السرعة القصوى لحركته 2 م في الثانية.

وفقا للشركة المصنعة للروبوت، يحتوي منتجها على ما بين 23 و43 مفصلا (حسب الطراز). وبفضل قابليته العالية للحركة يمكن لأطرافه أن تنحني وتدور في اتجاهات مختلفة، ويستطيع الروبوت نفسه أن ينحني للخلف في منطقة الحوض، وفي هذا الوضع يصل رأسه إلى الأرض.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة الصينية مدى براعة الروبوت في التعامل مع العصا وكسر المكسرات وفتح الزجاجات. يشار إلى أن سعره أرخص بعدة مرات من الروبوتات المماثلة من شركتي "بوسطن ديناميكس" و"تيسلا" الأمريكيتين.

المصدر: نوفوستي