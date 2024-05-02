الصين تتيح للمستخدمين إمكانية للوصول السحابي إلى كمبيوتر كمي بسعة 504 كيوبت

ستقوم الشركتان الصينيتان الرائدتان في مجال الحوسبة الكمومية China Telecom Quantum Group وQuantumCTek بتطوير حاسوب كمي يعتمد على شريحة جديدة بحجم 504 كيوبت.

يذكر أن الكيوبت أو البت الكمي هي الوحدة الأساسية للمعلومات في المعالجات الكمومية والحوسبة الكمومية. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن جهاز الكمبيوتر الكمي سيصبح الأكثر إنتاجية في الصين، وستكون قدرته الحاسوبية متاحة عبر "السحابة" لمجموعة واسعة من المستخدمين حول العالم.

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وأوضحت الوكالة أن الشريحة فائقة التوصيل التي أطلق عليها Xiaohong والتي تم تطويرها في مركز البحوث المبتكرة للمعلومات الكمية وفيزياء الكم التابع لأكاديمية العلوم الصينية ستصبح الأقوى في الصين، وهي قادرة على أداء قياسات كيلوكوبيت.

وقال فريق المطورين من أكاديمية العلوم الصينية إن المواصفات التقنية للشريحة سوف تنافس التطويرات الدولية المتقدمة في مجال أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

وقال نائب مدير عام شركة China Telecom Quantum Group فان جانغ أن الشريحة ستمكّن المستخدمين في مختلف المجالات من إجراء البحوث حول المشكلات والخوارزميات ذات الأهمية العملية وتسريع تنفيذ الحوسبة الكمومية عمليا".

وأضاف أن شركته ستطور على أساس الشريحة الجديدة الحاسوب الكمومي المحلي وستوفر من خلال منصة سحابية خاصة بها للمستخدمين الأجانب إمكانية الوصول إلى قوتها الحاسوبية.

يذكر أن شركة "روساتوم" الروسية أعلنت في نوفمبر عام 2019 عن إطلاق مشروع لتطوير حاسوب كمي محلي. وتقدر تكلفة المشروع بـ 24 مليار روبل. ومن أجل تحقيق المشروع تم عام 2020 إنشاء مختبر الكم الوطني الذي ضم شركة JV Kvant ومركز الكم الروسي و19 جامعة رائدة في البلاد.

المصدر: تاس