سامسونغ تعلن عن بطاقات ذاكرة تعمل بسرعات عالية

أعلنت سامسونغ عن جيلها الجديد من بطاقات الذاكرة الخارجية، والتي تؤمن للأجهزة الذكية سرعات كبيرة في التعامل مع البيانات.

وأشارت سامسونغ إلى أن بطاقات EVO Select وEVO Plus الجديدة ستتوافق مع العديد من أنواع الأجهزة، مثل الهواتف الذكية والحواسب المحمولة واللوحية والكاميرات وأجهزة تشغيل ألعاب الفيديو.

ووفقا لسامسونغ فإن سرعة نقل البيانات في البطاقات الجديدة تصل إلى 160 ميغابايت/ثانية، الأمر الذي يجعلها أسرع بنسبة 23% تقريبا من الإصدارات السابقة، كما أن هذه البطاقات التي تأتي بسعة 128 غيغابايت أو أكثر تدعم فئة " A2" للتعامل مع التطبيقات، وفئة " V30" التي توفر سرعة كبيرة في نقل البيانات وخصوصا ملفات الفيديو، الأمر الذي يجعلها مناسبة للأجهزة التي توثق وتعرض الفيديوهات بدقة 4K.

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والمميز في هذه البطاقات تبعا لسامسونغ أنها قليلة التأثر بالعوامل الخارجية، مثل الماء والرطوبة والأشعة السينية، وصممت لتكون متينة ومحمية من الصدمات.

وتتراوح سعات بطاقات EVO Select و EVO Plusالجديدة ما بين 64 و512 غيغابايت، أما أسعارها فتتراوح ما بين 15 و61 دولارا.

المصدر: 4pda