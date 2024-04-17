الصين.. رئيس شركة "بايدو" يكشف عن عدد مستخدمي برنامج الدردشة التابع لها

قال رئيس شركة "بايدو" الصينية لي يان هونغ في مؤتمر عقد في شانغ تشان، الثلاثاء 16 أبريل، إن عدد مستخدمي برنامج الدردشة ERNIE Bot التابع للشركة تجاوز 200 مليون مستخدم.

وأضاف لي يان هونغ أن العدد اليومي لطلبات الروبوت يصل إلى 200 مليون طلب. وأشار أيضا إلى أن أكثر من 85 ألف شركة تستخدم اليوم خدمات ERNIE Bot.

وفي أثناء اختبار الروبوت العام الماضي أجرى مراسلو وكالة "نوفوستي" مقابلة مع ERNIE Bot. وأجاب الذكاء الاصطناعي الصيني بصورة خاصة على أسئلة حول ما ينتظر الاقتصاد الروسي في المستقبل، وما إذا كانت الصين وروسيا سيختلفان، ولماذا يشتري سكان روسيا السكر أثناء الأزمة.

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وقد تم إطلاق ERNIE Bot الذي يعمل بشكل مشابه لـ ChatGPT في 16 مارس عام 2023. وأفادت وسائل الإعلام بأن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من أربع طبقات تتمتع بقدرات واسعة النطاق للفهم الدلالي العميق بين اللغات وإنشاء النصوص. وبحسب الشركة، فإن الروبوت يعتمد على منصة التعلم العميق ويتمتع بالقدرة على تلقي "المعرفة" من كميات كبيرة للبيانات. وأعلنت "بايدو" في أغسطس الماضي أنها ستجعل برنامج الدردشة الآلي الخاص بها متاحا للجمهور.

يذكر أن التدابير المؤقتة التي اتخذتها السلطات الصينية لتنظيم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي ستدخل حيز التنفيذ في 15 أغسطس عام 2024، وستنص على أن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يجسد القيم الاشتراكية الأساسية وألا يعرّض الأمن القومي للخطر، وألا يحتوي على دعاية للإرهاب والعنف ومواد إباحية ومعلومات كاذبة وضارة.

جدير بالذكر أن ChatGPT هو أكثر روبوت دردشة شهرة في العالم. وقد أثارت محاكاته للمحادثات توقعات بأنه يمكن أن يحل محل الكتاب المحترفين، وحتى يشكل تهديدا على محرك البحث الأساسي في Google. وتعود ملكيته لشركة OpenAI، علما أن أحد مؤسسيها هو إيلون ماسك.

المصدر: نوفوستي