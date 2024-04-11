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مستخدمو Vision Pro يشتكون من "العيون السوداء"

العالم الرقمي و Social media

مستخدمو Vision Pro يشتكون من
Gettyimages.ru Anadolu / Contributor
نظارة آبل
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أفادت التقارير أن نظارة آبل Vision Pro تسبب الصداع ومشاكل في الرقبة وحتى ما يسمى "العيون السوداء" لبعض المستخدمين.

وأبلغ إيان بيكرافت، الرئيس التنفيذي لشركة Signal and Cipher الاستشارية، عن شعور بالألم في قاعدة جمجمته وفي الجزء العلوي من ظهره بسبب نظارة الواقع الافتراضي (قيمتها 3500 دولار). واشتكى مستخدم آخر من "عيون سوداء داكنة للغاية" بعد ارتداء الجهاز.

وقالت إميلي أولمان، كبيرة مسؤولي الإعلام في شركة الإعلام العقاري Hopscotch Interactive، لـ MarketWatch: "لم أتمكن من استخدامها كثيرا في الأسابيع القليلة الأولى لأن الملاءمة كانت متوقفة".

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وتحث إرشادات آبل الخاصة بـ Vision Pro الأشخاص على أخذ فترات راحة منتظمة أثناء استخدام النظارة.

وتنص الإرشادات على أنه "عندما تتأقلم مع استخدام Vision Pro، خذ استراحة كل 20 إلى 30 دقيقة، ثم اضبط الوقت بناء على مستوى راحتك. توقف عن استخدامها فورا إذا شعرت بتوعك أو بعدم الراحة، مثل الغثيان أو الدوخة أو الصداع أو التنميل أو إجهاد العين أو ألم العين أو تغير في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها".

وعندما كشف تيم كوك، رئيس شركة آبل، النقاب عن Vision Pro في عام 2023، وصفها بأنها "بداية عصر جديد للحوسبة".

ولكن، عند إطلاق المنتج للجمهور في شهر فبراير الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن المستخدمين أعادوا Vision Pro بعد أقل من أسبوعين من شرائها، مشيرين إلى مشكلات تتعلق بالراحة والصحة وسهولة الاستخدام.

وكتب أحد المستخدمين على X: "لا أستطيع التعامل مع هذا الصداع بعد 10 دقائق من الاستخدام".

وكتب الخبير ألكسندر تورينيغرا: "بعد ساعتين من إخراج Vision Pro من علبتها واستخدامها، قررت إعادتها".

المصدر: إندبندنت

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