مستخدمو Vision Pro يشتكون من "العيون السوداء"

أفادت التقارير أن نظارة آبل Vision Pro تسبب الصداع ومشاكل في الرقبة وحتى ما يسمى "العيون السوداء" لبعض المستخدمين.

وأبلغ إيان بيكرافت، الرئيس التنفيذي لشركة Signal and Cipher الاستشارية، عن شعور بالألم في قاعدة جمجمته وفي الجزء العلوي من ظهره بسبب نظارة الواقع الافتراضي (قيمتها 3500 دولار). واشتكى مستخدم آخر من "عيون سوداء داكنة للغاية" بعد ارتداء الجهاز.

وقالت إميلي أولمان، كبيرة مسؤولي الإعلام في شركة الإعلام العقاري Hopscotch Interactive، لـ MarketWatch: "لم أتمكن من استخدامها كثيرا في الأسابيع القليلة الأولى لأن الملاءمة كانت متوقفة".

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وتحث إرشادات آبل الخاصة بـ Vision Pro الأشخاص على أخذ فترات راحة منتظمة أثناء استخدام النظارة.

وتنص الإرشادات على أنه "عندما تتأقلم مع استخدام Vision Pro، خذ استراحة كل 20 إلى 30 دقيقة، ثم اضبط الوقت بناء على مستوى راحتك. توقف عن استخدامها فورا إذا شعرت بتوعك أو بعدم الراحة، مثل الغثيان أو الدوخة أو الصداع أو التنميل أو إجهاد العين أو ألم العين أو تغير في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها".

وعندما كشف تيم كوك، رئيس شركة آبل، النقاب عن Vision Pro في عام 2023، وصفها بأنها "بداية عصر جديد للحوسبة".

Can’t wait to return the Vision Pro, probably the most mind blowing piece of tech I’ve ever tried.



Can’t deal with these headaches after 10 minutes of use though. — Rjey (@RjeyTech) February 14, 2024

ولكن، عند إطلاق المنتج للجمهور في شهر فبراير الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن المستخدمين أعادوا Vision Pro بعد أقل من أسبوعين من شرائها، مشيرين إلى مشكلات تتعلق بالراحة والصحة وسهولة الاستخدام.

Two hours after unboxing my Apple Vision Pro and using it, I decided to box it back up again and return it. It's quite cool, but there's nothing in it for me that I'll use frequently enough to warrant my keeping it. — Alexander Torrenegra (@torrenegra) February 13, 2024

وكتب أحد المستخدمين على X: "لا أستطيع التعامل مع هذا الصداع بعد 10 دقائق من الاستخدام".

وكتب الخبير ألكسندر تورينيغرا: "بعد ساعتين من إخراج Vision Pro من علبتها واستخدامها، قررت إعادتها".

المصدر: إندبندنت